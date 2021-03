Covid: si aggrava donna con variante sudafricana a Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 07 MAR - Si sono aggravate le condizioni di salute della donna residente in provincia di Ascoli Piceno contagiata dalla variante sudafricana del Covid 19. Si è infatti reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. La donna, di giovane età, era risultata positiva al rientro dalla Svezia dove si era recata per motivi di lavoro. Il tampone a cui è stata sottoposta era stato processato ad Ancona su indicazione dell'Area Vasta 5 di Ascoli. Sta rispondendo positivamente alla terapia alla quale è sottoposta da qualche giorno. Contagiati anche due suoi familiari le cui condizioni non destano al momento preoccupazione. (ANSA).