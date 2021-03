Vaccini: Marche, canali somministrazione anche con imprese

(ANSA) - ANCONA, 06 MAR - "Nella seduta di giunta di lunedì verrà discussa la proposta di protocollo per estendere i canali di somministrazione dei vaccini coinvolgendo il mondo delle imprese, le categorie economiche e produttive e le sigle sindacali delle Marche". Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Dopo l'accordo con i medici di medicina generale, - afferma in un post su Fb - ritengo che anche questo tipo di sinergia potrà rappresentare un elemento di forza per la lotta al Covid-19".

"Dopo il via libera in giunta, verrà subito sottoposto alla concertazione con le forze economiche e sociali e la Camera di Commercio. - riferisce ancora - L'adesione a questa iniziativa da parte di imprese e categorie sarà su base volontaria e avverrà rispettando precise linee guida indicate dal servizio sanitario regionale, sempre in considerazione della disponibilità dei vaccini garantita dallo Stato". (ANSA).