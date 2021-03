Sanremo: Ascoli al Festival con Dardust e tamburini Quintana

La Quintana di Ascoli Piceno stasera va sul palco del Festival di Sanremo per il gran finale di Sanremo 2021, grazie all'artista ascolano Dario Faini in arte "Dardust", che ha voluto fare alla città questo prezioso regalo. Dardust, pianista, compositore, produttore discografico e musicista, porterà in diretta tv nazionale, per la sua attesissima performance, anche i tamburini della Quintana.

"È indubbiamente una rara occasione di promozione per la nostra rievocazione e per la città - commenta il sindaco di Ascoli e Magnifico Messere Marco Fioravanti - Dardust non ha mai mancato di mettere a disposizione la sua arte e la sua immagine internazionale a sostegno di questo territorio". Per tramite di Dario Faini il sindaco di Ascoli ha inviato due confezioni di oliva tenera ascolana del Piceno dop ai conduttori del Festival di Amadeus e Fiorello. (ANSA).