Covid: Marche, 9 ricoveri in più (694),94 in Intensiva (+2)

(ANSA) - ANCONA, 06 MAR - Terzo giorno consecutivo di aumento ricoveri nelle Marche per Covid-19: nove in più quelli nell'ultima giornata (da 685 a 694). Crescono, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, i degenti in Terapia Intensiva (94, +2), in Semintensiva (173, +2) e nei reparti non intensivi (427, +5). I dimessi nell'ultima giornata sono stati 39.

Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali mentre aumenta sensibilmente quello degli assistiti nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverati) (93, +22).

Intanto i positivi in isolamento domiciliare raggiungono 9.596 (+78) e le quarantene per contatto con contagiati sono ora 21.886 (+455; 6.736 con sintomi e 396 operatori sanitari).

(ANSA).