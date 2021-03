Covid: battaglia Pd-maggioranza su Consiglio straordinario

(ANSA) - ANCONA, 05 MAR - Battaglia tra maggioranza e opposizione su Consiglio regionale straordinario chiesto dal Pd sull'emergenza pandemica. "Il presidente dell'Assemblea Dino Latini ci ha detto che non si può fare perché la giunta non è pronta" ha detto il capogruppo dem Maurizio Mangialardi, che insieme a tutto il gruppo ha criticato il governo della regione, che "non è mai pronto" e la "gestione approssimativa dell'emergenza sanitaria che ha portato le province di Ancona e Macerata in zona rossa" (le altre restano in arancione). I consiglieri del Pd hanno anche denunciato "ritardi nei vaccini", chiedendo attenzione per alcune categorie. Per la maggioranza (Fdi, Lega, Fi, civici) invece il Consiglio regionale dedicato alla pandemia "si farà il 16 marzo: discuteremo della situazione pandemica nelle Marche e delle iniziative intraprese dalla Regione in merito alla gestione pandemica e al piano di vaccinazione, di quelle che saranno messe in campo nelle prossime settimane e delle proposte che potranno emergere da parte di tutti i consiglieri regionali" , invitando quelli del Pd a mostrare "buon senso civico". (ANSA).