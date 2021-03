Shoah: Malan (Fi), Servigliano monumento scelta opportuna

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Questo disegno di legge, firmato da tutte le forze politiche presenti in Senato e dalla senatrice a vita Liliana Segre, istituisce il Monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, oggi Parco della Pace. Si tratta di una legge quanto mai opportuna e appropriata". Lo ha detto in aula il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, durante le dichiarazioni di voto sulla legge che istituisce il Monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, oggi Parco della Pace.

"Servirà a non far dimenticare le guerre che hanno funestato l'Italia nel secolo scorso, perché la memoria è necessaria non solo affinché tali tragedie non abbiamo più a ripetersi ma anche per far comprendere ai giovani le motivazioni che le determinarono. Forza Italia con convinzione vota a favore di questo disegno di legge e auspica che prestissimo la Camera lo approvi definitivamente", conclude. (ANSA).