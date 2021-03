Covid: Marche, ricoveri a 645 (-3) ma 84 in Intensiva (+6)

(ANSA) - ANCONA, 03 MAR - In calo per il terzo giorno consecutivo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche (645, -3). Tra i degenti però, nell'ultima giornata, sono in aumento quelli in Terapia Intensiva (84, +6) e in Semintensiva (167, +2) mentre sono in diminuzione nei reparti non intensivi (394, -11).

Consistente, riferisce il Servizio Sanità della Regione, il numero di dimessi: 41 in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 204 (+1), gli assistiti nei pronto soccorso scendono sensibilmente, a 84 (-17).

Sale il numero di positivi in isolamento domiciliare (9.267, +143) mentre cala quello delle quarantene per contatto con contagiati (20.664, -89). Intanto i guariti raggiungono quota 57.279 (+608). (ANSA).