Covid: genitori Pas contro ordinanza dad 100%, domani sit-in

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - Sono stati alcuni genitori, aderenti al comitato "Priorità alla scuola", ad impugnare al Tar l'ultima ordinanza regionale sulla chiusura delle scuole nelle Marche. Il ricorso è stato presentato oggi. Gli stessi genitori avevano impugnato l'ordinanza precedente, sempre a firma del governatore Francesco Acquaroli. In questo caso, lo hanno fatto per ribadire che la Regione non ha il potere di decidere in merito alla apertura o chiusura delle scuole in quanto il Dpcm del 14 gennaio scorso prescrive in zona arancione scuole superiori in presenza fino al 75%". Secondo i promotori del ricorso, la chiusura disposta dalla Regione "non sarebbe stata disposta sulla base di dati reali da cui si possa dedurre oggettivamente che un eventuale aumento dei contagi ha origine dalle scuole".

Intanto il comitato Pas (Priorità alla Scuola) manifesterà domani pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, ad Ancona sotto Palazzo Leopardi, sede della Regione, con un presidio statico per dire no alle chiusure generalizzate, e sì invece ad una attività di screening e di vaccini per il mondo scolastico.

Insieme a Pas ci saranno i rappresentanti di "Stop dad - studenti uniti". (ANSA).