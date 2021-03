Covid: cluster in montessoriana "Casa dei Bambini" Chiaravalle

(ANSA) - CHIARAVALLE, 01 MAR - Anche la "Casa dei Bambini" di Chiaravalle (Ancona), scuola primaria e dell'infanzia a indirizzo montessoriano, vede le attività scolastiche sospese, da oggi e fino al 6 marzo, a causa di diversi contagi registrati tra alunni e insegnanti. Nella città natale della celebre pedagogista Maria Montessori, il sindaco Damiano Costantini ha disposto nella tarda serata di ieri la chiusura del plesso situato in via Sant'Andrea, come pure la chiusura del plesso della scuola primaria "Montessori" di via Marconi affidato all'Istituto Montalcini, sempre fino al 6 marzo. La decisione è stata comunicata nella tarda serata di ieri, dopo una consultazione tra amministrazione comunale, dirigenti scolastici, alcuni pediatri di zona, l'Asur e la Regione Marche.

