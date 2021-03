Covid: Cgil, Cisl, Uil, Regione Marche naviga a vista

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - "Dopo l'originale manfrina della chiusura dei confini della provincia di Ancona, senza alcuna misura restrittiva interna, che ha fatto perdere tempo prezioso nel contrasto alla diffusione del virus, da oggi le Marche sono di nuovo in zona arancione e stanno facendo i conti con nuove restrizioni". Comincia così l'attacco delle segretarie regionali di Cgil, Cisl e Uil Marche alla Regione, accusata di "navigare a vista" e di avere fatto uno screening della popolazione "inutile", mentre la provincia di Ancona è al quarto posto in Italia per incidenza di contagi. "Le scuole superiori sono già chiuse in tutta la regione, cosi come le secondarie di primo grado ad Ancona e Macerata e i ragazzi si troveranno ancora a fare le prese con una scuola vissuta solo dietro a uno schermo, pagando un alto prezzo alla pandemia - si legge nella nota sindacale -. E mentre il presidente Acquaroli si preoccupa di rassicurare i ristoratori annunciando aperture serali quando si tornerà in zona gialla, i contagi continuano drammaticamente ad aumentare.

Preoccupa soprattutto la situazione di Ancona, il cui nuovi contagi in rapporto alla popolazione, pari a 57 nuovi contagi giornalieri ogni 100mila abitanti - segnalano i sindacati -, è praticamente il doppio di quello medio nazionale (26 nuovi contagi) e collocano Ancona al quarto posto tra le province italiane. Sopra la media nazionale anche Macerata (25/o posto con 32 contagi) e Ascoli Piceno (32/o posto con 30 contagi), mentre Fermo e Pesaro e Urbino si trovano rispettivamente al 51/o e 53/o posto con 24 e 23 contagi ogni 100mila abitanti".

Numeri, insistono Cgil Cisl, Uil, "che danno la conferma di quanto la campagna di screening di massa sia stata nella sostanza inutile, oltre ad aver assorbito risorse umane ed economiche preziose". "In forte sofferenza anche la situazione negli ospedali - seguitano i sindacati - dove un terzo di posti letto nelle terapie intensive sono occupati da pazienti Covid (33% a fronte di una media nazionale del 25%) cosi come la metà dei posti letto dell'area medica (49% rispetto a una media nazionale del 30%), ben oltre la soglia critica e senza contare i pazienti nei Pronto Soccorso.

Preoccupano poi i numerosi focolai nelle strutture residenziali per anziani alle prese anche con la mancanza di personale, soprattutto infermieri, che stanno passando dalle strutture private al sistema sanitario pubblico". Inoltre "ritardi anche sul fronte dei vaccini per gli over 80 visto che solo l'1,4% di loro ha completato il ciclo vaccinale: valore inferiore alla metà di quello nazionale (3,0%) e che colloca Marche agli ultimi posti tra le regioni italiane". "Inferiore alla media nazionale - incalzano i sindacati - anche la percentuale complessiva di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione: 6,6% nelle Marche rispetto alla media nazionale del 7,0%". "Daniela Barbaresi, Sauro Rossi e Claudia Mazzucchelli, segretari di Cgil, Cisl, Uil Marche, chiedono "di conoscere quale strategia la Regione intenda adottare per colmare i ritardi e superare le criticità nel contrasto alla diffusione del virus, a cominciare dal rafforzamento del piano di vaccinazione che richiede sforzi di coordinamento ben più accentuati di quelli attuali: servono perciò azioni forti. Non possiamo più permetterci di navigare a vista sperando che la tempesta non arrivi, perché nella tempesta ci siamo già dentro". (ANSA).