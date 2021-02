Vigili del fuoco soccorrono cavallo caduto a Montecopiolo

(ANSA) - PESARO, 28 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Pezzano a Montecopiolo (Pesaro Urbino) per il salvataggio di un cavallo che non riusciva a rialzarsi dal terreno argilloso dov'era caduto. La squadra del Distaccamento di Macerata Feltria, in collaborazione con quella di Pesaro, è riuscita a rimettere in piedi il cavallo con tecniche specifiche, per poi affidarlo hai proprietari, che i ne hanno constatato lo stato di buona salute. (ANSA).