Rissa e bottiglia incendiaria, notte violenta a S. Benedetto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 28 FEB - Notte di violenza a San Benedetto del Tronto, dove sono avvenuti due episodi distinti. Nel primo una violenta rissa si è scatenata tra nordafricani e albanesi, con la partecipazione anche di un italiano, in via Manara, già al centro di altri episodi di violenza negli anni passati. Coinvolta anche una donna. Alcune persone sono rimaste ferite e si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto. Tra questi uno in condizioni più gravi, anche se non in pericolo di vita, colpito alla testa con un martello; sull'episodio indagano i carabinieri. Il secondo è avvenuto in via Laureati a Porto d'Ascoli dove una bottiglia incendiaria è stata scagliata contro un bar; l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni importanti alla struttura. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto. (ANSA).