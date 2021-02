Vaccini: 20mila prenotazioni personale scolastico Marche

(ANSA) - ANCONA, 27 FEB - Alle 15 di oggi erano già 20mila le prenotazioni per i vaccino anticovid del personale scolastico delle Marche, aperte alle 8 di stamane via piattaforma o numero verde. La somministrazione delle dosi vaccinali inizia lunedì 1 marzo. Può prenotarsi, precisa la Regione, anche il personale della fascia d'età 55-64 anni (nati nel 1957). Il Ministero infatti ha trasmesso nella serata di ieri, venerdì 26 febbraio, gli elenchi del personale scolastico docente e non docente nella fascia d'età 55-64 anni che sono stati subito caricati nella piattaforma di prenotazione. È possibile dunque anche per questa categoria procedere alla prenotazione del vaccino anti Covid-19.

Per il personale della 4 Università marchigiane invece, gli atenei procederanno autonomamente con prenotazioni e somministrazione: oltre alla Politecnica delle Marche (Ancona) e all'Università di Camerino, anche Urbino e Macerata hanno deciso di muoversi in autonomia, avendo personale sanitario a disposizione. Per gli educatori delle scuole comunali, la Regine sta ancora ricevendo gli elenchi con i nominativi da parte dei Comuni che a breve saranno caricati nel sistema di prenotazione.

Si può prenotare tramite il portale di Poste Italiane, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e il numero verde 800.009966 (attivo eccezionalmente questo fine settimana e poi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18). A disposizione anche gli oltre 200 Atm Postamat. (ANSA).