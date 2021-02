Vaccini:Mastrovincenzo,da atti solo 2.000 anziani con 2 dosi

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - "Fino al 22 febbraio, la prima dose di vaccino anticovid (agli ospiti delle strutture per anziani delle Marche, ndr) è stata somministrata solo a 3.861 ospiti e hanno completato il ciclo solo 2.000 anziani. I posti letto operativi sono 9.717. Anche volendo ipotizzare che di questi siano occupati 9.000 posti letto, come sempre dichiarato dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, ci troviamo davanti ad un ritardo inaccettabile". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, che circa una settimana fa aveva fatto richiesta di accesso agli atti al Servizio Sanità della Regione "per conoscere il numero degli ospiti presenti in tutte le strutture per anziani, il numero degli ospiti che avevano ricevuto la prima dose di vaccini anti Covid e di quelli che avevano completato il ciclo di vaccinazione. La risposta - sottolinea - è tristemente sorprendente". Mastrovincenzo attacca l'assessore, "che in un'intervista rilasciata il 16 febbraio scorso e facilmente reperibile nella pagina Facebook del Consiglio regionale, aveva assicurato che era stato vaccinato il 90% degli ospiti e che entro una settimana si sarebbero ultimate le operazioni". "I numeri a cui ho avuto accesso - incalza - sono inconfutabili e fotografano una situazione disastrosa. Solo in 105 strutture su 218 si è iniziata la vaccinazione, solo in 57 su 218 è stata somministrata la seconda dose. Se l'assessore non è in grado di gestire questa drammatica situazione e non vuole assumersi pubblicamente la responsabilità del suo operato disastroso, si faccia immediatamente da parte" conclude. Sul sito del Ministero della Salute, aggiornato alle 15:52 di oggi, risultano vaccinati 7.133 ospiti di strutture residenziali, ma non viene specificato a quanti è stata somministrata la prima e a quanti la seconda dose di vaccino. (ANSA).