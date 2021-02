Minaccia di morte i vicini brandendo una roncola, denunciato

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - I carabinieri della stazione di Collemarino di Ancona sono intervenuti ieri pomeriggio, insieme a una gazzella della sezione radiomobile del Norm, in un condominio dove un pensionato, già noto, per futili motivi aveva minacciato di morte i condomini, brandendo una roncola.

Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto la roncola e altre armi bianche, tutte sottoposte a sequestro.

Per l'uomo è scattata la denuncia per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. (ANSA).