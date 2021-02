Incidente stradale fra tre auto su SS16 a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 26 FEB - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto stamane lungo la SS16 all'uscita della galleria 'Montagnola' ad Ancona. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona ha messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche polizia stradale, municipale e gli operatori del 118. Ci sono state code e rallentamenti per la durata dell'intervento.

