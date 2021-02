Incendi, a fuoco apparecchi elettrici Fano Tv

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 26 FEB - Un incendio a causa di un corto circuito si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella sede di Fano Tv, emittente televisiva di Fano in via Borsellino nella zona di Rosciano. Le fiamme si sono sviluppate nella reception della sede dove erano collocati a parete cinque schermi televisivi. Per cause che sono da accertare, uno di questi apparecchi ha preso fuoco cadendo sulla poltrona e sul tappeto che hanno così preso fuoco. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco di Fano che hanno immediatamente spento le fiamme. Lievi i danni alle suppellettili. In quel momento negli uffici di Fano Tv - come ha dichiarato il direttore Marco Ferri - si trovava una redattrice, che in via precauzionale a causa del fumo respirato è stata accompagnata all'ospedale di Fano per accertamenti. Ripuliti i locali da parte di una impresa di pulizie, l'emittente televisiva fanese ha ripreso l'attività giornalistica per confezionare l'edizione del telegiornale in onda alle 20:30.

(ANSA).