Terremoto: riaperta altra porzione centro storico Camerino

Riaperta un'altra porzione del centro storico di Camerino. Si tratta di largo Boccati, la via dietro al teatro che si apre a metà di corso Vittorio Emanuele II, che è stato riaperto e strappato dalla zona rossa un mese fa esatto. "È un altro piccolo passo in avanti, - ha detto il sindaco Sandro Sborgia - a un mese esatto dalla riapertura del corso e dà un segnale tangibile di tutte le azioni che stiamo mettendo in atto perché tornando fuori dalla zona rossa largo Boccati, potrà riaprire un'attività del centro quindi ciò significa un ritorno all'economia nel cuore della città, ritorno alla socialità, ritorno a vivere i luoghi che eravamo abituati ad abitare e frequentare". (ANSA).