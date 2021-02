Infrastrutture: Marche, verso Tavolo gestori intermodalità

"Un incontro tra le tre realtà che gestiscono l'intermodalità delle Marche, il porto, l'aeroporto e l'interporto, a cui hanno partecipato anche i tre sindaci dei Comuni su cui ricadono le infrastrutture, Ancona, Falconara e Jesi". Ne dà notizia il presidente della Regione Francesco Acquaroli in un post su Fb. Un faccia a faccia che si è svolto in Regione, "per la prima volta dopo anni".

"Un confronto importante che ha avviato l'iter per la costituzione di un tavolo tecnico per poter valorizzare l'integrazione tra le strutture. - informa il governatore - Tutti i rappresentanti hanno evidenziato la necessità del coordinamento, sia per la parte legata agli investimenti sia per quella gestionale. Vorremmo arrivare - annuncia Acquaroli - alla firma di un protocollo d'intesa che, entro alcuni mesi, dovrà portare alla definizione di strategie unitarie. L'intermodalità e l'interconnesione - conclude - rappresentano uno strumento fondamentale per rendere le Marche più competitive e più capaci di affrontare le sfide del futuro. (ANSA).