Teatro: Jesi, luci accese al Pergolesi su 'sipari abbassati'

"Facciamo luce sul Teatro". Anche il Teatro Pergolesi di Jesi, partecipa all'iniziativa promossa in tutta Italia da Unita: "un gesto simbolico: le luci accese indicano la vita e la luce che emana dal teatro illumina le nostre coscienze. Siamo convinti che il Teatro sia un luogo di aggregazione, socialità e crescita culturale, un luogo di benessere e un patrimonio di tutti".

"Chiediamo al nostro pubblico, - sottolinea in una nota la Fondazione Pergolesi Spontini - agli artisti, alle maestranze, ai tanti fornitori e professionisti nostri collaboratori di testimoniare la propria vicinanza scrivendo una breve riflessione su questo anno senza teatro, un pensiero o semplicemente una suggestione. Potete condividere i vostri pensieri in risposta al post della Fondazione Pergolesi Spontini, pubblicato su facebook, instagram e twitter". (ANSA).