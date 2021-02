Teatro: luci accese e 'porte aperte' anche nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 FEB - Luci accese anche nei teatri delle Marche per l'iniziativa "Facciamo luce sul teatro" promossa per il 22 febbraio da Unita, l'Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo, per richiamare l'attenzione sulla difficile situazione che i palchi italiani, con i sipari abbassati da un anno a causa del Covid-19, continuano a vivere.

Aderisce il Comune di Macerata, in collaborazione con l'Associazione Arena Sferisterio: dalle 19:30 alle 20:30, come in tutta Italia, luci accese nei teatri per sensibilizzare sul tema.

A Macerata, oltre all'accensione architetturale esterna, saranno accese le luci interne dello Sferisterio come se fosse pronto per accogliere il pubblico di un'opera lirica. Luci accese nel Corridoio innocenziano, nell'atrio e nella Sala Cesanelli. Al "Lauro Rossi", luci interne accese e porte lasciate simbolicamente aperte: sulla facciata sarà video proiettato lo slogan dell'iniziativa e sarà diffusa musica lirica registrata di tre opere in cartellone per il Centenario: Aida, Traviata e Il Barbiere di Siviglia. Presente una postazione presidiata all'esterno del Lauro Rossi dove, chi vorrà, potrà lasciare il proprio pensiero o una riflessione.

Luci accese al Pergolesi di Jesi, dal 1968 nel novero dei 29 Teatri Italiani di Tradizione come sede di attività lirica, oltre che di un festival internazionale dedicato a Pergolesi e a Spontini. Il Teatro chiede anche di testimoniare la propria vicinanza con un messaggio sui canali social della Fondazione Pergolesi Spontini.

A San Costanzo, il sindaco Filippo Sorcinelli e Anna Maria Sabatini, assessore alla Cultura, annunciano che il Teatro della Concordia sarà acceso e illuminato dalle 19.30 alle 21.30. Il portone d'ingresso sarà aperto: chi lo vorrà, potrà entrare nel foyer, uno alla volta, per lasciare una traccia scritta di un pensiero o messaggio su un foglio portato da casa.

Luci accese dalle 19 alle 21 al Teatro Comunale "Feronia" di San Severino Marche, luogo simbolo della cultura settempedana che sarà aperto e illuminato per l'adesione all'iniziativa dell'assessorato alla Cultura del Comune e la direzione artistica dei Teatri di Sanseverino. (ANSA).