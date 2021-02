Terremoto: al via lavori palazzo Comune Cupramontana

(ANSA) - CUPRAMONTANA (ANCONA), 20 FEB - Al via i lavori di adeguamento sismico per il palazzo comunale di Cupramontana, finanziati con ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione post sisma. "Non possiamo che salutare con soddisfazione il raggiungimento di un obiettivo che vede la messa in sicurezza del nostro Palazzo Comunale, un edificio strategico, simbolo di tutta la comunità cuprense" fa sapere il sindaco Luigi Cerioni. A seguito dei danni riportati con il sisma del 2016 è stato redatto ed approvato lo studio di vulnerabilità sismica ed un successivo studio di fattibilità tecnico economica del Palazzo Municipale per un importo finanziato complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Successivamente è stata indetta una gara di rilevanza europea per l'affidamento dei servizi inerenti la progettazione definitiva/esecutiva. L'incarico è stato aggiudicato alla rappresentanza temporanea professionisti (R.T.P.) avente capogruppo Area Progetto Associati di Perugia. La convenzione è stata firmata il 10 febbraio. Il lavoro prevede l'adeguamento di tutto l'edificio alle vigenti norme antisismiche. (ANSA).