Covid: Comune Ancona, variante inglese galoppa,bene limiti

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Giudizio positivo dell'assessore comunale di Ancona a Protezione civile e sicurezza Stefano Foresi sulla proroga fino al 27 febbraio dell'ordinanza della Regione che limita gli spostamenti in entrata e uscita dalla Provincia di Ancona - 6/a provincia italiana per trend in aumento di positivi - salvo motivi di stretta necessità, lavoro e salute. "Sono contento, mi fa piacere - commenta a margine delle operazioni di vaccinazione agli over 80 nell'impianto sportivo 'Paolinelli' - era una cosa che auspicavo: più prevenzione facciamo e meglio è perché questa variante inglese sta galoppando, sta volando, è importante che la regione abbia prorogato questa ordinanza".

Soddisfazione del Comune anche per come stanno procedendo le operazione di vaccinazione degli anziani over 80, al via oggi, con un buon lavoro della "filiera Asur Area vasta 2-Comune", che proseguiranno fino al 20 aprile. "Speriamo che funzioni sempre così. - sottolinea Foresi - E' una bella soddisfazione per tutti i noi che ci stiamo lavorando da settimane, tante persone insieme, ma alla fine il risultato è positivo per la gente di questo bacino di 16 Comuni".

Quanto alle limitazioni agli spostamenti da e per la provincia, Foresi osserva: "i risultati sono stati positivi già in quattro giorni, quindi portare le misure a un'altra settimana è stata una decisione che condivido. Spero che i nostri cittadini - prosegue - rispettino le regole che ci sono: si devono rispettare le regole sulle mascherine, il lavaggio delle mani, i limiti di assembramento e si può fare a meno di fare l'aperitivo tutti insieme attaccati come succede spesso in qualche posto. Chiaro che ci vuole anche da parte nostra l'intelligenza di rispettare le regole che ci siamo dati".

(ANSA).