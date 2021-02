Crolla parte mura storiche Corinaldo, 10 famiglie evacuate

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - Dieci famiglie sono state avecuate dalle proprie abitazioni dopo il cedimento di una porzione di mura storiche di Corinaldo, dalla torre della Rotonda alla torre del Calcinaro, in via del Fosso. Il crollo è avvenuto nel tratto già lesionato del manufatto che contraddistingue uno dei borghi più belli d'Italia. Negli ultimi giorni c'era stata un'accelerazione nel decadimento delle mura di Corinaldo: l'amministrazione comunale era in moto con i suoi tecnici fin da metà gennaio, ai primi segni di cedimento, per intervenire in tempi brevi. Ieri l'ultimo scostamento dovuto molto probabilmente anche alle piogge e alla neve dei giorni scorsi che ha di fatto accelerato il distacco. La giunta comunale aveva già previsto di stanziare circa 500mila euro per il ripristino della porzione di mura interessata, una cifra che ora è destinata a salire. (ANSA).