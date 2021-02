Covid, Acquaroli, Marche in giallo anche prossima settimana

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - "Ho appena sentito il Ministro e vi confermo che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla. Raccomando sempre la massima attenzione e il rispetto delle regole anticontagio". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Nelle Marche è in vigore fino a domani sera un'ordinanza che prevede limitazioni in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona, dove c'è un incremento di contagi. (ANSA).