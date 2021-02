Covid: Marche, ricoverati sotto 600, -13 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - In sensibile calo nelle ultime 24ore i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, ora sotto quota 600 (599, -13). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione. In controtendenza il numero di degenti in Terapia intensiva (79, +); cala invece quello dei pazienti in Semintensiva (151, -3) e dei reparti non intensivi (369 (-11). Nell'ultima giornata dimesse 29 persone. Intanto gli ospiti delle strutture territoriali sono 187 (-2) e gli assistiti nei pronto soccorso 38 (+9). In crescita invece sia i positivi in isolamento domiciliare (7.757, +214) sia le quarantene per contatto con contagiati (15.533, +405; 4.953 con sintomi, 396 operatori sanitari). I guariti sono attualmente 51.708 (+314). (ANSA).