Covid: Marche, 236 classi in quarantena, 2,26% del totale

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Sono 236 le classi delle scuole di ogni ordine e grado attualmente poste in quarantena dall'autorità sanitaria in tutta la regione Marche: le classi interessate rappresentano il 2,26% delle 10.464 sezioni e classi censite, dalla scuola dell'infanzia alle secondarie di secondo grado. Lo comunica l'Ufficio scolastico regionale. Nello specifico si tratta di 42 classi di scuole infanzia, 82 di Primaria, 55 di primo grado e 57 di secondo grado; ben 111 sono in provincia di Ancona, 57 a Pesaro Urbino, 46 a Macerata, 22 nelle province di Ascoli e Fermo.

"Il dato, che comprende anche le scuole paritarie - spiega l'Usr - emerge dalla prima rilevazione effettuata ieri, 17 febbraio, sulla base delle informazioni inserite dalle istituzioni scolastiche nella piattaforma predisposta dal sistema informativo creato dall'Ufficio scolastico regionale".

"Dai dati - commenta - sembra in ogni modo emergere la conferma di un sistema scolastico che, allo stato attuale, garantisce a studenti e personale un livello di prevenzione adeguato a limitare la diffusione della pandemia al proprio interno, suggerendo, come già più volte ipotizzato, che i maggiori rischi vadano individuati nel contesto della socialità esterna".

"La piattaforma consente il monitoraggio in tempo reale della situazione per ordine e grado di scuola e per provincia, - ricorda l'Usr - offrendo anche a tutte le istituzioni interessate la base fattuale per monitorare costantemente la situazione e valutare eventuali decisioni da assumere in merito alle eventuali misure da adottare a fronte dell'evoluzione dell'incidenza nel tempo della pandemia sul sistema scolastico regionale". La decisione di attivare la piattaforme è stata presa all'unanimità nel corso dell'ultimo tavolo di confronto convocato dall'Ufficio scolastico regionale il 10 febbraio, cui hanno partecipato anche gli assessori regionale Latini e Saltamartini e i rappresentanti di Upi e Anci. (ANSA).