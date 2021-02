Covid: azienda Ancona lancia tampone rapido 'indolore'

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Una tampone rapido antigenico per Covid-19, meno invasivo e indolore, che permette di prelevare il campione da esaminare dalle fosse nasali (dalla superficie interna delle narici) per ovviare anche ai problemi incontrati effettuando tamponi a bambini, anziani e persone con problemi anatomici particolari. Lo ha lanciato l'azienda anconetana Innoliving: il nuovo Tampone Rapido ad Antigene 'GCCOV-502a-NN' è prodotto da Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd, colosso dei test in vitro che produce fino a 2,5 milioni di test e tamponi al giorno. Il tampone, spiega l'azienda, va eseguito sui pazienti esclusivamente da operatori sanitari anche se, in prospettiva fugura, "è talmente semplice da presentarsi agevolmente per future evoluzioni normativa in materia di autodiagnosi".

Il dispositivo della Innoliving, guidata dal dg Danilo Falappa, è in vitro per il rilevamento qualitativo dell'antigene da Sars-CoV2 direttamente in campioni di tampone nasofaringeo che consente una risposta in 15 minuti. E' stato concepito per aiutare medici e operatori sanitari nella diagnosi rapida delle infezioni, in casi di sospetta infezione da Covid-19 entro i primi giorni del contatto con il virus sia in soggetti sintomatici sia in soggetti asintomatici. (ANSA).