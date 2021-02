Governo: Ricci (Ali), discorso europeista e ambientalista

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - "Un discorso indiscutibilmente europeista e ambientalista. Lavoro, crescita, innovazione.

Scuola sicura in presenza, vaccinazione diffusa per sconfiggere il Covid. Mi sembra un'ottima partenza. Buon lavoro Presidente!". Così il sindaco Pd di Pesaro e presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci commenta il discorso di Mario Draghi in Senato. (ANSA).