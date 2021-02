Fisco: Gdf Fano sequestra beni 500mila euro agente commercio

Beni per un valore di circa 500mila euro sono stati sequestrati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Fano al titolare di una ditta, operante come agente e rappresentante di prodotti non alimentari, ritenuto responsabile di omessa ed infedele dichiarazione dei redditi, per gli anni d'imposta 2016 e 2017. Nel procedimento, da cui sono scaturiti una sanzione e il procedimento penale e la condanna, al destinatario della misura patrimoniale è contestata anche la distruzione e occultamento delle scritture contabili a mezzo del quale avrebbe tentato di impedire la corretta ricostruzione dei propri redditi. Il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto su decreto del gip, emesso su richiesta della procura di Pesaro, fino alla concorrenza dell'importo evaso: riguarda conti correnti bancari, due terreni, due automobili e tre motocicli; sono in corso altri accertamenti per individuare ulteriori beni e disponibilità riconducibili all'evasore, per il raggiungimento della capienza prevista.

La consistente evasione era emersa a seguito di una verifica fiscale delle Fiamme Gialle. (ANSA).