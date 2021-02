Draghi: Falcucci, ricostruzione sisma implicita in programma

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA, 17 FEB - "Avremmo preferito che fosse stata espressamente citata nel discorso, ma la ricostruzione post sisma del Centro Italia la consideriamo implicita del programma di governo presentato stamani in Senato dal presidente Draghi". A dirlo all'ANSA è Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera, uno dei borghi dell'Appennino marchigiano più colpiti dal terremoto del 2016.

"Le parole del presidente Draghi hanno tracciato una traiettoria ed ha fatto riferimento anche alle aree interne e quindi ai nostri territori", aggiunge Falcucci. Che ricorda i continui richiami del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che "più volte ha sottolineato come la ricostruzione dei nostri paesi sia una delle priorità della nazione e quindi immaginiamo che sia anche in cima all'agenda del governo Draghi", conclude il sindaco.

