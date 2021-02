Covid: tornata da Svezia, caso sudafricana a San Benedetto

Un caso di variante sudafricana a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). E' in quarantena nella sua abitazione, ed è sostanzialmente in buone condizioni, la donna risultata positiva al SarsCov2 variante sudafricana. La ragazza era rientrata dalla Svezia dove lavora: prima di partire si era sottoposta a un tampone risultato negativo ma arrivata in Italia, avvertendo qualche sintomo, aveva contattato il medico di famiglia che le ha fatto fare un tampone bis. L'intuizione della area vasta 5 di Ascoli Piceno è stata far processare quel tampone anche alla servizio di Virologia di Ancona: è emerso che si trattava di Covid nella variante sudafricana. Anche i familiari della sono ora in isolamento domiciliare a scopo precauzionale: nessuno dei loro manifesta sintomi particolarmente allarmanti. (ANSA).