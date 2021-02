Covid: direttore Virologia,variante Gb prevalente Anconetano

(ANSA) - ANCONA, 17 FEB - La variante inglese "continua a girare e, anzi, ad Ancona e provincia è ormai diventata prevalente" rispetto al ceppo 'tradizionale' del Covid. Lo dice all'ANSA il prof. Stefano Menzo, direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, dove arrivano campioni da tutte le Marche alla ricerca appunto della variante Gb. Variante che ha fatto la sua comparsa poco prima di Natale a Loreto, colpendo un nucleo familiare che non aveva rapporti con la Gran Bretagna e che qualche giorno fa è stata riscontrata in alcune scuole di Tolentino e Pollenza, in provincia di Macerata, e di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Sono stati riscontrati anche casi di variante brasiliana e sudafricana, ma secondo Menzo si tratta per ora di "casi sporadici", legati a persone "tornate da viaggi all'estero". . (ANSA).