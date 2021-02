Covid: Marche, 615 ricoverati (-5), 80 in Intensiva (-3)

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Calano in maniera lieve ma per il secondo giorno consecutivo, i ricoveri nelle Marche passando da 620 a 615 (-5): nell'ultima giornata sono diminuiti i pazienti in Terapia Intensiva (80, -3), Semintensiva (155, -1) e reparti non intensivi (380, -1). I pazienti dimessi sono 38 in 24 ore.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Intanto resta sostanzialmente stazionario il numero di ospiti di strutture territoriali (193, +1) e cala in maniera sensibile quello di assistiti nei pronto soccorso (37, -13). Giù anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (7.390, -134) e in maniera anche più netta quello della quarantene per contatto contagiati (14.177, -1.577; 4.813 con sintomi, 394 operatori sanitari.

(ANSA).