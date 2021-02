Covid: Latini, saluto Consiglio a Ceriscioli ricoverato

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - In apertura di seduta del Consiglio regionale Marche, che si svolge a porte chiuse vista l'ascesa della curva pandemica, il presidente dell'Assemblea Dino Latini ha voluto porgere, anche da parte dell'Aula, gli auguri di pronta guarigione all'ex presidente della giunta Luca Ceriscioli "che si trova in un momento di difficoltà". L'ex governatore, 55 anni, è ricoverato per Covid-19 al San Salvatore di Pesaro, a causa della febbre costante, dopo essere risultato positivo dieci giorni fa al virus: le sue condizioni comunque sono buone e non ha problemi respiratori. La comunicazione in Aula, ha detto Latini ai consiglieri, "unisce il vostro pensiero a lui, e a tutti coloro, consiglieri regionali, amministratori e cittadini che si trovano a fronteggiare direttamente gli effetti della pandemia".

La seduta consiliare odierna si tiene a porte chiuse per l'ascesa della curva pandemica. Il presidente Latini ha raccomandato ai consiglieri presenti in Aula la più stretta osservanza delle misure di precauzione, di indossare la mascherina, di rimanere seduti, di rispettare le regole di distanziamento e di uscire dall'aula qualora avessero necessità di conferire con altri consiglieri, sempre nel rispetto dei distanziamenti. (ANSA).