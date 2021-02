Covid, ex presidente Marche ricoverato in ospedale a Pesaro

L'ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli (Pd) è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro per covid. Lo riferiscono i media locali. Da una decina di giorni era positivo al tampone, dopo essere stato contagiato dai genitori (anche il padre era stato in ospedale), a causa di una febbre costante è stato accompagnato al nosocomio. Le sue condizioni comunque sono buone e non ha problemi respiratori. L'ex governatore, 55 anni, in carica dal 2015 fino allo scorso settembre, ha guidato la Regione Marche nella prima fase della pandemia, mettendosi anche in urto con il Governo Conte, quando decise, a febbraio, di chiudere le scuole per evitare la diffusione del contagio. Sua anche la scelta di rivolgersi a Guido Bertolaso per realizzare un ospedale sul modello di quello della Fiera di Milano. Il Covid Hospital di Civitanova Marche, avviato tra molte polemiche la scorsa primavera, ospita attualmente oltre 50 degenti, oltre ad alcuni pazienti provenienti dall'Umbria. Oggi il presidente del Consiglio regionale Dino Latini gli ha inviato un saluto all'inizio della seduta, ricordando anche i tanti marchigiani alle prese con il covid. Sono oltre 8.000 gli attualmente positivi (ricoverati e persone in isolamento domiciliare) nelle Marche. (ANSA).