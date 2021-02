Covid, ad Ancona no Giardino in Fiore e Fiera San Ciriaco

Come disposto dalla Giunta nella seduta del 2 febbraio scorso, tenuto conto del permanere dello stato di emergenza da pandemia Covid-19 fino a tutto aprile 2021, le edizioni 2021 di Giardino in fiore e Fiera di San Ciriaco sono sospese. Per la fiera patronale non sarà emanato il bando per la partecipazione e non dovranno essere presentate le relative domande. (ANSA).