Amazon aprirà deposito smistamento a Camerano

(ANSA) - (ANCONA), 15 FEB - Amazon ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a Camerano, in provincia di Ancona. La nuova struttura sarà operativa a partire dalla prossima estate e servirà i clienti residenti ad Ancona e nelle aree circostanti. Nel deposito di smistamento da circa 4.000 mq, Amazon creerà oltre 40 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 80 autisti a tempo indeterminato. Il magazzino sarà ristrutturato in una logica di economia circolare, migliorando l'edificio già esistente e dandogli una nuova vita. Le partizioni interne saranno realizzate con i migliori materiali e design, per garantire gli standard più elevati ai dipendenti. Il generatore dell'edificio, l'impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento sono stati interamente riprogettati e verranno installati nuovi macchinari per ridurre notevolmente i consumi energetici. Gli uffici, il magazzino e le aree secondarie utilizzeranno principalmente l'illuminazione a Led, ma la presenza di un gran numero di finestre e lucernari garantirà una buona illuminazione naturale che sarà bilanciata in modo uniforme da luci artificiali. Nel nuovo parcheggio riservato ai dipendenti saranno piantati degli alberi. Questi interventi sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, l'impegno a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all'Accordo di Parigi. (ANSA).