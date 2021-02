Covid, 12 decessi, più 7 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Dodici decessi legati al covid nelle ultime 24 ore fanno salire il totale delle vittime nelle Marche a 2.116 dall'inizio della pandemia. Sono morti 8 uomini e 4 donne, tra 76 e 98 anni, tutti con patologie pregresse. Sei erano della provincia di Ancona.

Numeri in aumento per i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 624, +7 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 80 (+5) e quelli in reparti non intensivi 384 (+5), mentre calano quelli in area semi intensiva, che sono 160 (-3). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati anche 19 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 196, le persone nei pronto soccorso (che non vengono ricomprese tra i ricoverati) 44. I positivi in isolamento domiciliare 7.506, il totale di ricoverati più isolati è 8.130. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 15.736, di cui 4.803 con sintomi, 400 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 50.574. (ANSA).