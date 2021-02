Maltempo: a Tolentino quercia crolla per neve e sfonda tetto

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - I vigili del fuco sono stati impegnati per tutta la giornata a causa del maltempo che si è abbattuto sulle Marche per fronteggiare le molte richieste giunte presso la Sala Operativa: alberi caduti, autovetture finite fuori strada a causa della neve e soccorsi a persone, anche se non si registrano feriti. La situazione più critica a Macerata e provincia: in via Dante Alighieri un grosso ramo si è spezzato ed è finito sopra ad una autovettura parcheggiata. A Tolentino, in contrada San Martino una quercia è crollata su un'abitazione, sfondando il tetto. Un centinaio gli interventi effettuati in tutta la Regione. (ANSA).