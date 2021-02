Droga, 23 dosi di cocaina in casa, arrestato

(ANSA) - FERMIGNANO (PESARO URBINO), 13 FEB - Al termine di un'indagine effettuata dagli agenti del Commissariato di Ps di di Urbino e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, è stato arrestato un 35enne originario del Marocco, residente a Fermignano e disoccupato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione prosegue l'indagine culminata la scorsa settimana con l'arresto di due persone a Fossombrone e la denuncia di altre due a Cagli. Presso l'abitazione del 35enne sono state rinvenute complessivamente 23 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita a circa 100 euro ognuna, oltre a 1.200 euro in contanti, presunto provento dell'attività di spaccio. I consumatori sono risultati essere prevalentemente persone residenti a Fermignano e Urbania.

Oggi l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, con obbligo di firma. (ANSA).