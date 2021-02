Vaccini, Marche, al via prenotazioni Poste Italiane over 80

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Le Marche sono la seconda regione d'Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anticovid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l'emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. Dalle 14:00 di oggi, venerdì 12 febbraio, i cittadini marchigiani con più di 80 anni, possono accedere al form prenotazioni.vaccinicovid.gov.it che sarà raggiungibile anche attraverso il link della Regione Marche www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccinazioni-over-80. Nei giorni scorsi, fa sapere Poste Italiane, i tecnici informatici dell'assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione marchigiana) con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Dalle 14:00 è possibile accedere al sistema online che consentirà di scegliere il Centro vaccinale marchigiano più vicino e quindi determinare l'appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online, è possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi). (ANSA).