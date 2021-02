Regioni: Consiglio Marche a porte chiuse 16 febbraio

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - La seduta del Consiglio regionale delle Marche, convocata dal presidente Dino Latini per martedì 16 febbraio, presso l'Aula di Palazzo Leopardi ad Ancona, si terrà a porte chiuse, senza la presenza del pubblico né dei rappresentanti degli organi di informazione. La decisione è stata assunta dopo aver avuto la notizia della positività di alcuni consiglieri al tampone del Covid-19. Resta invariato l'ordine del giorno che prevede un sostanzioso pacchetto di nomine, tra cui quella per il nuovo Garante regionale dei diritti, e l'esame di interpellanze, mozioni e interrogazioni.

Come sempre sarà possibile seguire i lavori via web.

Contestualmente l'Ufficio di Presidenza ha deciso che le riunioni delle Commissioni consiliari, già in agenda per la prossima settimana, si svolgeranno tutte in videoconferenza.

