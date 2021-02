Covid, nelle Marche 607 ricoveri (+3)

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Sono arrivati a 607 i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, +3 su ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, che restano 75, aumentano lievemente quelli in area semintensiva, 159 (+1) e nei reparti non intensivi 373 (+1). I dati del Servizio Sanità della Regione indicano che ci sono stati anche 34 dimessi nelle ultime 24 ore. Gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate) sono 198, le persone nei pronto soccorso, che non vengono considerate tecnicamente ricoverate, sono 36. Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 7.104 a 7.352. Gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 7.959. In calo invece le persone in quarantena da 15.654 a 15.050, di cui 4.722 sintomatici, 403 operatori sanitari. (ANSA).