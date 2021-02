Ambiente, rifiuti vegetali nel torrente Tesino, una denuncia

(ANSA) - RIPATRANSONE (ASCOLI PICENO), 12 FEB - Un deposito incontrollato di rifiuti vegetali (per una lunghezza di circa 250 metri) di provenienza vivaistica è stato rinvenuto dai carabinieri forestali di San Benedetto del Tronto all'interno dell'alveo del torrente Tesino nel Comune di Ripatransone.

Dopo una intensa e prolungata attività investigativa, i militari sono risaliti alla provenienza dei rifiuti ed all'attribuzione della responsabilità della condotta illecita.

L'autore dell'abbandono di rifiuti è stato deferito alla Procura delle Repubblica di Fermo per violazione dell'articolo 192, comma 1del D.LGS. n.152 del 2006 che prevede la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o una ammenda da 2.600 a 26mila euro, trattandosi di rifiuti non pericolosi. Oltre alle conseguenze penali, il denunciato dovrà recuperare e smaltire secondo le procedure di legge il materiale indebitamente abbandonato nell'alveo del fiume. La condotta segnalata, oltre a costituire un reato, rappresenta un grave pericolo di natura idrogeologica e di sicurezza idraulica. In caso di "piena" la corrente avrebbe trascinato a valle il materiale vegetale, rischiando la possibile occlusione degli spazi sotto i ponti e impedendo il normale deflusso delle acque con conseguenti rischi di esondazione. (ANSA).