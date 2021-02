Patatas Nana premiata ai "Barawards 2020"

(ANSA) - SENIGALLIA, 11 FEB - I "Fiammiferi" di Patatas Nana, lo snack retrò di patatine fritte gourmet, si è aggiudicato il Premio Innovazione dell'anno nella categoria food dei Barawards 2020, gli Oscar che vanno alle eccellenze dell'ospitalità Made in Italy. L'azienda di Senigallia (Ancona), con produzione in Andalusia, è stata premiata online alla cerimonia del 10 febbraio, per il prodotto che reiventa in chiave contemporanea lo snack per eccellenza degli anni Settanta e Ottanta, le patatine fiammifero ormai del tutto soppiantate dalle classiche chips. Con il Premio Innovazione dell'anno, i Barawards segnalano quelle aziende dell'horeca, che con i loro prodotti e servizi cercano di portare nei locali quelle ventate di novità necessarie per rinnovare la propria offerta. "Questo premio per noi rappresenta la conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Nel 2016, quando abbiamo intrapreso l'avventura di Patatas Nana, sapevamo di fare qualcosa di veramente nuovo e da quel momento non ci siamo più fermati" fanno sapere lo chef e fondatore di Patatas Nata Michele Gilebbi e il direttore commerciale Francesco Mazzaferri. "Il futuro è solo un ricordo" è lo slogan che promuove i Fiammiferi, realizzati con pochi ingredienti tracciati e genuini, packaging essenziale ed ecosostenibile, in alluminio riciclabile 100% plastic free.

(ANSA).