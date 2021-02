Covid: Marche, ecco i punti di vaccinazione over 80

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Ecco l'elenco aggiornato dei 15 Punti di vaccinazione della popolazione (Ppv) che dal 20 febbraio ospiteranno le vaccinazioni degli over 80 nelle Marche.

In provincia di Pesaro Urbino: a Pesaro il Centro Socio Culturale Novecento Pino Monaldi Via Del Cinema, 41; a Fano il Centro ortofrutticolo Codma Via T. Campanella, 1; a Urbino il Pala Carneroli Via SS. Annunziata snc.

In provincia di Ancona: ad Ancona l'Impianto sportivo Paolinelli Via Schiavoni, 2; a Jesi la Bocciofila Jesina Via Ugo La Malfa, 13B; a Senigallia il Palazzetto dello sport in Via Capanna, 63; a Fabriano la Palestra della scuola in Via Aldo Moro, 4.

In provincia di Macerata: a Macerata Oratorio Chiesa Santa Madre di Dio Via Capuzzi, 57; a Civitanova Marche il Centro Civico Anziani Via Ginocchi; a Camerino Spazi comunali in Via Conti di San Maroto, Località Vallicelle; a San Severino Marche Sala Italia Via Roma, 24.

In provincia di Fermo il Distretto di Montegranaro Via dell'Ospedale, 1; ad Amandola l'ex scuola elementare inVia Cesare Battisti.

In provincia di Ascoli Piceno la Casa delle gioventù via Abruzzo e a San Benedetto del Tronto il Palazzetto dello sport in Viale dello sport 64. (ANSA).