Covid: Marche, da 20/2 prenotazioni vaccini domicilio over 80

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - "I punti di vaccinazione, anche se si devono percorrere 20-30 km, servono per velocizzare il procedimento perché noi abbiamo interesse a vaccinare i cittadini, perché rischiano. Poi c'è interesse collettivo a non ospedalizzare queste persone: io invito i figli, nipoti, i vicini a fare uno sforzo". Così l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini sui 15 punti di vaccinazione della popolazione (Pvp), che partiranno il 20 febbraio per gli over 80. Molte le critiche e perplessità sollevate da chi ne avrebbe voluti di più, lamentando uno svantaggio soprattutto per chi abita nell'entroterra o lontano dalle location adibite.

Il 20 febbraio, annuncia Saltamartini, sarà attivata una piattaforma parallela - sempre con Poste Italiane - di prenotazione per gli over 80 che non possono recarsi nei Pvp, per problemi di deambulazione, e che dovranno essere vaccinati a domicilio dai medici di famiglia o da personale dell'Assistenza domiciliare integrata dell'Asur. Problemi ci sono stati anche per il cambio logistico di diversi Pvp, in particolare palazzetti dello sport occupati dalle attività sportive, rispetto a quelli annunciati solo qualche giorno fa dall'assessore. Intanto la lista delle location è stata aggiornata per l'inizio delle prenotazioni per gli over 80 che avverrà dalle 14 del 12 febbraio sul sito di Poste Italiane.

