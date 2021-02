Terza età: orti biologici over 60 all'Oasi Ripa Bianca Jesi

(ANSA) - JESI, 10 FEB - Sono vietati alla coltivazione da parte dei minori di 60 anni, ma comunque aperti alla visita dei bambini e delle famiglie, gli orti sociali e didattici che la Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi mette a disposizione gratuita degli anziani nell'ambito "Il nonno coltiva, adotta un orto biologico". L'iniziativa è nata più di dieci anni fa, nell'area didattica dedicata all'agricoltura sostenibile: un appezzamento di circa un ettaro di terra diviso in settori tematici con le coltivazioni tradizionali marchigiane e con la zona dedicata agli orti biologici è stata affidata agli over 60.

Non solo orto e natura, ma relazioni e convivialità: il progetto intergenerazionale del Centro di Educazione Ambientale "Sergio Romagnoli" che coinvolge anche bambini e ragazzi. L'area didattica e gli orti infatti sono visitati ogni anno da moltissimi alunni delle scuole del territorio ed il sabato e la domenica dalle famiglie in visita all'area protetta. Gli orti biologici sono poi i protagonisti di progetti educativi, laboratori e iniziative per sensibilizzare bambini e famiglie verso temi dedicati a un'agricoltura più naturale e sostenibile.

Gli appezzamenti sono già 'occupati', tranne due, da 100 metri ciascuno: chi è interessato può fare domanda entro il 28 febbraio alla riserva di Ripa Bianca. (ANSA).