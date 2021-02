Droga: "Alba Bianca", 37enne arrestato da Cc a Fermo

Irruzione dei carabinieri di Fermo - Nucleo investigativo, Norm e Porto San Giorgio - in un'abitazione in via Pietro Nenni in località "Lido 3 Archi" di Fermo per permettere ai Cc del Reparto Territoriale di Aprilia (Latina) la cattura di un 37enne cittadino albanese, gravato da misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nell'ambito di una articolata attività di indagine per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ("Alba Bianca"), coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

Il pregiudicato, residente a Velletri (Roma) era gravato da una ordinanza di custodia cautelare assieme ad altre 10 persone, otto delle quali più la sua in carcere. Da alcune settimane aveva trovato rifugio a Fermo con la compagna 32enne.

Temendo possibili reazioni e tentativi di fuga, i carabinieri, hanno circondato l'abitazione e poi sono entrati in casa vincendo la resistenza dell'arrestato che ha sbarrato la porta di ingresso per ritardare l'irruzione. Un suo connazionale 23enne, nel frattempo, ha tentato di disfarsi di una pistola semiautomatica marca Steyr cal. 40, - matricola abrasa - del serbatoio e di 12 proiettili, buttandoli nel canale di scarico della fogna, dopo aver divelto il water dal pavimento del bagno.

In casa trovati anche una maschera facciale in lattice, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di detenzione illegale di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con la donna, denunciata a piede libero. Il 37enne è stato trasferito in carcere ad Ancona mentre il 23 enne nel carcere di Fermo. All'udienza di convalida, il Tribunale di Fermo, il 23enne ha patteggiato la pena di un anno di reclusione e multa di 1.500 euro. La difesa del 37enne ha chiesto termini a difesa per un'udienza con rito abbreviato.

Sono in corso approfondimenti per capire se le persone fermate possano essere coinvolte nella consumazione di altri reati, alla luce del materiale e dell'arma recuperata, sulla quale saranno anche eseguiti accertamenti tecnici. (ANSA).